Художественная гимнастика. Кубок мира в Милане. Израильтянка завоевала бронзовую медаль

В Милане сегодня завершается последний этап Кубка мира по художественной гимнастике.

В упражнениях с булавами победила Дарья Варфоломеев (Германия).

Серебряную медаль завоевала болгарка Стиляна Николова.

Израильтянка Даниэла Муниц заняла третье место.