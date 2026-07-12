Художественная гимнастика. Кубок мира в Милане. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
время публикации: 12 июля 2026 г., 19:35 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 19:35
В Милане сегодня завершается последний этап Кубка мира по художественной гимнастике.
В упражнениях с булавами победила Дарья Варфоломеев (Германия).
Серебряную медаль завоевала болгарка Стиляна Николова.
Израильтянка Даниэла Муниц заняла третье место.
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