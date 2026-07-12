The Australian: австралийские евреи жалуются на враждебное отношение к себе в больницах

Газета The Australian опубликовала большое расследование об антисемитизме, охватившем систему здравоохранения страны после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. На антисемитизм, унижения, дискриминацию жалуются как пациенты, так и врачи.

По данным издания, пропалестинский активизм с улиц проник в больничные палаты и комнаты персонала. Медработники приходили на смены с символикой и лозунгами "От реки до моря", а в больницах появлялись наклейки с перечеркнутой Звездой Давида. В мельбурнской больнице "Альфред" такие наклейки разместили возле кровати пожилого еврейского пациента в последние часы его жизни.

Антиизраильская агитация продолжилась и в социальных сетях. Детский невролог Карли Дабински рассказала, что врачи и медсестры публиковали нацистскую символику и карикатуры на евреев, заменяя слово "евреи" словом "сионисты". После теракта в Бонди один из врачей назвал участников еврейской траурной церемонии "сионистами, поддерживающими геноцид".

В расследовании приводятся и свидетельства пациентов. 64-летняя Шарлотта Фраджман, дочь узницы Освенцима, проходила внутривенное лечение от рака в клинике Мельбурна. По ее словам, медбрат резко изменил отношение к ней, увидев в медицинской карте ее вероисповедание, а затем четыре раза безуспешно пытался ввести иглу в вену.

Другая пациентка, Орит Бранд, рассказала, что сотрудница клиники восемь раз пыталась поставить ей капельницу, несмотря на просьбы остановиться. Позже другая медработница справилась с первой попытки. В обоих случаях были нарушены правила, разрешающие одному специалисту предпринимать не более двух попыток.

Акушерка Шарон Стольяр рассказала о еврейской роженице, которую после кесарева сечения на несколько часов оставили без обезболивающих. Женщина лежала в крови и плакала от боли, пока рядом кричал новорожденный ребенок. По ее словам, пришедшая медсестра обращалась с пациенткой грубо и без сочувствия.

Молодая мать из Мельбурна, названная в статье Леей, обратилась на линию психологической помощи из-за послеродовой депрессии. Двое ее двоюродных братьев были убиты в израильском кибуце 7 октября. Вместо поддержки консультант упрекнула женщину в том, что она говорит о семейной трагедии, не выражая сочувствия жителям сектора Газа.

Расследование опубликовано на фоне кампании против решения австралийского регулятора медицинских профессий AHPRA принять международное определение антисемитизма IHRA. Более 1400 медработников подписали открытое письмо с требованием пересмотреть это решение. Их возмущение вызвал пункт, в котором антисемитизмом называется критика в адрес Израиля и отказ еврейскому государству в праве на существование.

Издание "Исраэль а-Йом" написало, что доктор Дабински в итоге переехала в Израиль и сейчас работает в медицинском центре "Шиба".