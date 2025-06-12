Управление тылом опровергло слухи о новых распоряжениях для населения

В последние часы в социальных сетях и месенджерах распространяется информация о том, что Управление тылом опубликовало новые инструкции для населения "в связи с ситуацией в сфере безопасности".

Эта информация не соответствует действительности: на данный момент нет изменений в инструкциях для населения.