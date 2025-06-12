Управление тылом опровергло слухи о новых распоряжениях для населения
время публикации: 12 июня 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 19:11
В последние часы в социальных сетях и месенджерах распространяется информация о том, что Управление тылом опубликовало новые инструкции для населения "в связи с ситуацией в сфере безопасности".
Эта информация не соответствует действительности: на данный момент нет изменений в инструкциях для населения.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июня 2025