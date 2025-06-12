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Израиль

Управление тылом опровергло слухи о новых распоряжениях для населения

Иран
ЦАХАЛ
время публикации: 12 июня 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 19:11
Управление тылом опровергло слухи о новых распоряжениях для населения
Yossi Aloni/Flash90

В последние часы в социальных сетях и месенджерах распространяется информация о том, что Управление тылом опубликовало новые инструкции для населения "в связи с ситуацией в сфере безопасности".

Эта информация не соответствует действительности: на данный момент нет изменений в инструкциях для населения.

Израиль
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