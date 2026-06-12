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Израиль

Арестован водитель, по подозрениям полиции сбивший мотоциклиста возле Йокнеама

ДТП
Полиция
Расследование
Погибшие
время публикации: 12 июня 2026 г., 07:38 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 07:44
Арестован водитель, по подозрениям полиции сбивший мотоциклиста возле Йокнеама
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала водителя, который подозревается в причастности к гибели мотоциклиста на шоссе №6 неподалеку от развязки Йокнеам. По подозрениям полиции, водитель скрылся с места происшествия, а затем попытался уничтожить главную улику – автомобиль, замешанный в аварии.

Сообщение о происшествии на участке дороги между Йокнеамом и Эликимом поступило в полицию около часа ночи. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 26-летнего мотоциклиста, жителя Гедеры, получившего критические травмы. Впоследствии врачи констатировали его смерть. Водитель автомобиля, причастного к аварии, скрылся с места происшествия.

Неподалеку от места аварии полицейские обнаружили сгоревший автомобиль, который, по версии следствия, был подожжен скрывшимся водителем после ДТП.

В ходе оперативных следственных действий подозреваемый был задержан.

Эксперты дорожной полиции Северного округа провели осмотр места происшествия, собрали улики и свидетельские показания. Расследование продолжается.

Израиль
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