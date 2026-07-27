Зеленский: в октябре Россия начнет мобилизацию сотен тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News рассказал, что, по данным украинской разведки, осенью в России будет проведена новая мобилизация, рассчитанная на призыв 300000-500000 человек.

По его словам, она будет начата в октябре, после проведения 27 сентября выборов Государственную думу. Поскольку президент Владимир Путин опасается вспышки недовольства населения, мобилизация будет скрытной.

Появления масс новобранцев на фронте можно ожидать в самые кратчайшие сроки. Отправка в бой необученных солдат повлечет за собой огромные потери среди российских военнослужащих.

Зеленский отметил, что для срыва мобилизации необходимо создать у России проблемы с материально-техническим обеспечением, вооружениями, топливом, а также ввести еще более жесткие санкции.