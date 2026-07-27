Активисты "Ликуда" голосуют по предложению о праймериз в партии

27 июля делегаты конференции "Ликуда" проголосуют по предложению премьер-министра Биньямина Нетаниягу внести изменения в устав партии.

Речь идет об изменениях порядка формирования предвыборного списка. В голосовании примут участие примерно 4000 человек.

Голосование проходит на 16 участках в различных районах страны. Оно началось в 11:00 и завершится в 20:00.

Активистам партии предстоит принять два решения, которые повлияют на то, как будет выглядеть список правящей партии. На голосование вынесена просьба премьер-министра Биньямина Нетаниягу предоставить ему возможность ввести в предвыборный список восемь человек по своему усмотрению до 29 места. Большинство мест (3, 5,9, 11,15, 18, 26, 29) являются реальными, судя по результатам опросов. Одно из назначений "обещано" министру туризма Хаиму Кацу. Источники в "Ликуде" заявляют, что Кац намерен вернуть в Кнессет свою приближенную Эти Атийю.

Во фракции намерение Нетаниягу кооптировать восемь человек в предвыборный список вызывает резкую критику. Наиболее острое возражение звучит со стороны главы экономической комиссии Кнессета Давида Битана. "Этот шаг приведет к обвалу на выборах", – заявил Битан.

Помимо этого делегатам конференции предложено ответить на вопрос, готовы ли они предоставить депутатам и министрам, действующим и бывшим, возможность баллотироваться через округа, что до сих пор не допускалось уставом партии.

Накануне премьер-министр опубликовал видеообращение к членам партии. "Я прошу вас проголосовать за мои предложения, которые позволят и привести достойных людей в наш прекрасный список, и победить на выборах", – заявил Нетаниягу.

Напомним, что ранее внутренний суд "Ликуда" издал распоряжение, запрещающее премьер-министру отменять праймериз и передавать формирование списка распределительной комиссии.