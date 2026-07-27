Иран выступил с угрозами в адрес Болгарии

Иран предупредил Болгарию об опасности размещения на ее территории американских самолетов-заправщиков. Заместитель министра иностранных дел Эсмаил Багаи подчеркнул, что это сделает Болгарию соучастницей американо-израильских ударов по Ирану.

"Те, кто принимает в Болгарии решения, понесут ответ за это неоправданное и опасное решение которое превратит их страну в соучастницу", – сказал чиновник, добавив, что в прошлом для обеспечения американских ударов по Ирану использовался аэропорт Софии.

Багаи также заявил, что официальный Тегеран не обращался к США с предложением возобновить переговоры об окончании войны. Он назвал позитивными переговоры с Оманом об управлении Ормузски проливом, но подчеркнул, что эта судоходная артерия остается закрытой.