x
27 июля 2026
|
последняя новость: 13:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 июля 2026
|
27 июля 2026
|
последняя новость: 13:15
27 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран выступил с угрозами в адрес Болгарии

США
Иран
Израиль
время публикации: 27 июля 2026 г., 12:23 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 12:30
Иран выступил с угрозами в адрес Болгарии
Wikipedia.org. Фото: Foad Ashtari/Mehr News Agency

Иран предупредил Болгарию об опасности размещения на ее территории американских самолетов-заправщиков. Заместитель министра иностранных дел Эсмаил Багаи подчеркнул, что это сделает Болгарию соучастницей американо-израильских ударов по Ирану.

"Те, кто принимает в Болгарии решения, понесут ответ за это неоправданное и опасное решение которое превратит их страну в соучастницу", – сказал чиновник, добавив, что в прошлом для обеспечения американских ударов по Ирану использовался аэропорт Софии.

Багаи также заявил, что официальный Тегеран не обращался к США с предложением возобновить переговоры об окончании войны. Он назвал позитивными переговоры с Оманом об управлении Ормузски проливом, но подчеркнул, что эта судоходная артерия остается закрытой.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 июля 2026

Иран подтвердил готовность к переговорам с США и огласил свои условия
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 июля 2026

Иран и Оман провели переговоры о будущем Ормузского пролива
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 июля 2026

Иран пригрозил Украине "ответом" после удара по судну в Каспийском море