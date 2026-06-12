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Израиль

На 6-й трассе возле развязки Йокнеам разбился мотоциклист

время публикации: 12 июня 2026 г., 01:12 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 06:53
На 6-й трассе возле развязки Йокнеам разбился мотоциклист
Пресс-служба МАДА

Около 01:00 в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о мотоциклисте, который разбился на 6-й трассе неподалеку от развязки Йокнеам.

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего, мужчины в возрасте около 20 лет. По словам медиков, он получил несовместимые с жизнью множественные травмы.

Израиль
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