На 6-й трассе возле развязки Йокнеам разбился мотоциклист

Около 01:00 в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о мотоциклисте, который разбился на 6-й трассе неподалеку от развязки Йокнеам.

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего, мужчины в возрасте около 20 лет. По словам медиков, он получил несовместимые с жизнью множественные травмы.