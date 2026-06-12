В Ашкелоне машина сбила пожилого человека, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш в пятницу утром поступило сообщение о ДТП на улице Мифрац в Ашкелоне, где автомобиль сбил пожилого человека.

Прибывшие на место медики обнаружили 89-летнего мужчину без сознания с тяжелой травмой головы. Ему были проведены реанимационные мероприятия. После того как удалось восстановить сердечную деятельность, пострадавшего доставили в больницу "Барзилай" в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля был осмотрен на месте и в медицинской помощи не нуждался.