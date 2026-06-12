В Тель-Авиве перекрыты дороги в связи с проведением Парада Гордости. Список

Полиция Израиля завершила подготовку к обеспечению безопасности участников Парада Гордости, который пройдет в пятницу 12 июня в Тель-Авиве. Для поддержания общественного порядка задействованы более 1000 сотрудников полиции, бойцов пограничной полиции МАГАВ, волонтеров и специальных подразделений. Накануне генеральный инспектор полиции Дани Леви лично ознакомился с ходом подготовки к параду.

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С 06:30 утра были перекрыты основные улицы вдоль маршрута шествия, включая участки бульвара Роках, улиц Яркон, Герберт Самуэль, Йехезкель Койфман, Нахум Гольдман, Эйлат, Элифелет, Дерех Шломо, Фришман, Трумпельдор, Нес-Циона, Геула и ряда других улиц в центре города и на набережной.

Полиция рекомендует жителям и гостям города избегать поездок в район проведения мероприятий на личном транспорте и пользоваться общественным транспортом.

Для выезда из города рекомендовано использовать улицы Эйлат, Дерех Яффо, Менахем Бегин, а также маршруты через улицы Пинскер, Бограшов, Черниховский, Дизенгоф, Каплан, Жаботински и Дерех Намир.

Ожидается, что ограничения движения будут действовать в течение дня до завершения мероприятий.

С 06:30 было перекрыто движение на следующих улицах:

– бульвар Роках в западном направлении – от улицы Ибн Гвироль;

– улица Яркон в южном направлении – от улицы Жаботински, и в северном направлении – от улицы Йосеф а-Леви до улицы И.Л. Гордон;

– улица Герберт Самуэль в южном направлении – от улицы ШаГ (Шай Агнон) до улицы Йехезкель Койфман, включая сервисную дорогу;

– улица Йехезкель Койфман в северном направлении – от улицы Эйлат до улицы Йосеф а-Леви;

– улица Нахум Гольдман в северном направлении – от улицы Эйлат до улицы Йосеф а-Леви;

– улица Нахум Гольдман в северном направлении – от Часовой площади (Кикар а-Шаон) до улицы Койфман;

– улица Эйлат в западном направлении – от улицы Элифелет;

– улица Элифелет в северном направлении – от улицы Дерех Шломо;

– улица Дерех Шломо в западном направлении – от улицы Элифелет;

– улица Мапу – на участке от улицы Йехоаш до улицы Яркон;

– улица Фришман – на участке от улицы Дизенгоф до улицы Герберт Самуэль;

– улица Трумпельдор – на участке от улицы Бен-Иегуда до улицы Герберт Самуэль;

– улица Нес-Циона – на участке от улицы Бен-Иегуда до улицы Яркон;

– улица Геула – на участке от улицы а-Ковшим до улицы Герберт Самуэль;

– улица Нехемия – на участке от улицы а-Ковшим до улицы Герберт Самуэль;

– улица а-Кармелит – на участке от улицы а-Ковшим до улицы Яркон.