Итамар Бен-Гвир призвал разбомбить хранилища с топливом в Газе

После того, как министр энергетики Эли Коэн отдал распоряжение прекратить поставки электроэнергии в сектор Газы, депутат Кнессета и бывший министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал уничтожить хранилища с топливом в палестинском анклаве.

В своем блоге в соцсети Х Бен-Гвир написал, что в Газу были поставлены миллионы литров топлива и имеется множество генераторов, и единственным последствием от действий Электрической компании будет остановка работы очистительного сооружения. "Сектор Газы должен немедленно и полностью погрузиться во тьму, пока там удерживается хоть один израильский заложник. Израиль обязан разбомбить огромные запасы топлива, появившиеся там в результате неудачной сделки, а также генераторы, используемые ХАМАСом. Я уверен, что ШАБАК сможет предоставить точные координаты резервуаров с топливом и генераторов", – написал Бен-Гвир.

Во второй половине дня 9 марта министр энергетики Израиля отдал распоряжение Электрической компании ("Хеврат Хашмаль") прекратить поставки электроэнергии в сектор Газы в качестве дополнительной меры давления на ХАМАС.