x
09 марта 2025
|
последняя новость: 21:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 марта 2025
|
09 марта 2025
|
последняя новость: 21:07
09 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Итамар Бен-Гвир призвал разбомбить хранилища с топливом в Газе

Газа
Заложники
Итамар Бен-Гвир
ХАМАС
время публикации: 09 марта 2025 г., 19:58 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 20:04
Итамар Бен-Гвир призвал разбомбить хранилища с топливом в Газе
Chaim Goldberg/Flash90

После того, как министр энергетики Эли Коэн отдал распоряжение прекратить поставки электроэнергии в сектор Газы, депутат Кнессета и бывший министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал уничтожить хранилища с топливом в палестинском анклаве.

В своем блоге в соцсети Х Бен-Гвир написал, что в Газу были поставлены миллионы литров топлива и имеется множество генераторов, и единственным последствием от действий Электрической компании будет остановка работы очистительного сооружения. "Сектор Газы должен немедленно и полностью погрузиться во тьму, пока там удерживается хоть один израильский заложник. Израиль обязан разбомбить огромные запасы топлива, появившиеся там в результате неудачной сделки, а также генераторы, используемые ХАМАСом. Я уверен, что ШАБАК сможет предоставить точные координаты резервуаров с топливом и генераторов", – написал Бен-Гвир.

Во второй половине дня 9 марта министр энергетики Израиля отдал распоряжение Электрической компании ("Хеврат Хашмаль") прекратить поставки электроэнергии в сектор Газы в качестве дополнительной меры давления на ХАМАС.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2025

Эли Коэн распорядился прекратить поставки электроэнергии в сектор Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 марта 2025

Политики против силовиков, Левин против Баарав-Миары. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2025

Бен-Гвир призвал бомбить склады с продовольствием в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 февраля 2025

"Дело приближенных Бен-Гвира": суд распорядился вернуть Авишаю Муалему его телефон