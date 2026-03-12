ЦАХАЛ предупредил жителей деревни Дурис о скором ударе по объектам "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение жителям деревни Дурис в районе Баальбека в мухафазе Баальбек-Хермель, в долине Бекаа на востоке Ливана.

"ЦАХАЛ в ближайшее время нанесет удар по военной инфраструктуре террористической организации "Хизбалла", – сказано в этом сообщении. – Мы призываем жителей здания, обозначенного красным на приложенной карте, а также соседних зданий: вы находитесь рядом со зданием, используемым "Хизбаллой", и ради вашей безопасности обязаны немедленно покинуть его и отойти на расстояние не менее 300 метров. Пребывание в районе обозначенных зданий подвергает вас опасности".