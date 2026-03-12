x
12 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ атаковал объект по разработке ядерного оружия в Тегеране

время публикации: 12 марта 2026 г., 12:44 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 12:44
ЦАХАЛ атаковал объект по разработке ядерного оружия в Тегеране
Atomic Energy Organization of Iran via AP

В ходе серии ударов, проведенных ВВС Израиля в течение последних дней в Тегеране, ВВС по точному наведению военной разведки нанесли удар еще по одному объекту иранской ядерной программы – объекту "Талкан", который, по данным ЦАХАЛа, использовался режимом для развития критически важных возможностей в сфере создания ядерного оружия.

Согласно сообщению армии, в последние годы этот объект использовался для разработки современных взрывчатых веществ и проведения чувствительных испытаний в рамках проекта "Амад" – секретной программы по созданию ядерного оружия, действовавшей в Иране в 2000-х годах.

В ЦАХАЛе заявляют, что в ходе операции "Народ как лев" израильская армия систематически действовала против центров знаний и инфраструктуры, продвигающих иранское направление ядерного оружия, с целью устранения формирующейся экзистенциальной угрозы для Государства Израиль.

Несмотря на серьезный ущерб, нанесенный программе, иранский режим, по утверждению израильской стороны, не отказался от своих планов и продолжал развивать и продвигать необходимые для создания ядерного оружия возможности. В этой связи в армии заявляют, что недавно было зафиксировано восстановление объекта после удара по нему в октябре 2024 года.

По заявлению ЦАХАЛа, эта атака стала еще одним элементом продолжающихся усилий по лишению террористического иранского режима ключевых компонентов, необходимых для получения ядерного оружия. В армии подчеркивают, что удар является продолжением серии действий, проведенных в ходе операции "Народ как лев", целью которых является глубокий и долговременный ущерб основам ядерной программы иранского режима.

