Израиль

На севере Израиля продолжают звучать сирены в связи с угрозой атак БПЛА и ракетных обстрелов

Цева адом
время публикации: 12 марта 2026 г., 16:43 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 16:47
На севере Израиля продолжают звучать сирены в связи с угрозой атак БПЛА и ракетных обстрелов
AP Photo/Baz Ratner

В 16:43 система предупреждения об угрозе атаки БПЛА была активирована в населенных пунктах на "линии противостояния". Сигнал тревоги прозвучал в поселках Араб аль-Арамше, Зарит, Шомера.

В 15:29, в 15:36 в населенных пунктах в Верхней Галилее и на "линии противостояния" были активированы сигналы тревоги в связи с угрозой атаки БПЛА и ракетных обстрелов. Сирены звучали в Цфате, Маалоте и других населенных пунктах. В районе Цфата был слышен взрыв. На данном этапе нет сообщений о раненых в результате обстрелов.

