После гибели журналистки "Аль-Джазиры" в Дженине Amnesty International требует привлечь к ответственности Израиль
Глава североафриканского отделения правозащитной организации Amnesty International Салах Хиджази заявил в связи с гибелью в Дженине журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ, что израильские оккупационные власти "должны положить конец незаконным убийствам, умышленным травмам, произвольным арестам, пыткам и другим видам жестокого обращения и преследований, а также коллективным наказаниям палестинцев".
Как сообщает агентство Maan, Хиджази потребовал привлечь Израиль к ответственности за "преступления против человечности".
Хиджази требует международного расследования, одновременно возлагая ответственность за гибель журналистки на Израиль еще до его проведения.
Как сообщалось ранее, пока судмедэксперты в Палестинской автономии не смогли установить, от чьей пули погибла Ширин Абу Аклэ.
Власти Израиля предлагают ПА провести совместное расследование. При этом командование ЦАХАЛа заявляет о высокой вероятности того, что журналистка была убита пулей, выпущенной из оружия палестинского боевика.
На данный момент власти ПА отказываются от проведения совместного расследования.
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