БАГАЦ отменил решение Шломо Караи об отстранении от должности судьи Нехамы Мониц
время публикации: 12 мая 2026 г., 19:21 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 19:25
Судьи Высшего суда справедливости (БАГАЦ) единогласно постановили, что решение министра связи Шломо Караи об отстранении судьи Нехамы Мониц с поста председателя комиссии по отбору членов совета Общественной телерадиовещательной корпорации было принято с превышением полномочий и не имеет юридической силы.
Судьи Офер Гроскопф, Гила Кнафи-Штайниц и Халед Кабуб постановили, что доводы министра – в том числе утверждения о давлении юридических советников на Муниц и о вмешательстве внешних сил – не были подтверждены фактически.
Суд подчеркнул, что совет корпорации парализован с ноября 2024 года, что наносит значительный ущерб общественному вещанию, и обязал министра в кратчайшие сроки завершить назначение всех 12 членов совета.
