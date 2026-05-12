В секторе Газы ликвидированы четверо боевиков, представлявших угрозу для солдат
время публикации: 12 мая 2026 г., 13:14 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 13:14
По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в понедельник 11 мая военнослужащие 252-й дивизии выявили пятерых боевиков на севере сектора Газы, которые совершали подозрительные действия. Был также замечен еще один боевик, наблюдавший за израильскими силами и представлявший непосредственную угрозу для них.
Военнослужащие 143-й дивизии, действующие на юге сектора Газы, в двух отдельных инцидентах обнаружили троих боевиков, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к израильским войскам.
ВВС Израиля и наземные войска нанесли удары по боевикам и ликвидировали четверых из них с целью устранения угрозы. По остальным боевикам также зафиксированы попадания, однако их ликвидация не подтверждена.