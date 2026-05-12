12 мая 2026
Мир

Судья Вехт вышел из демпартии США, обвинив ее в ненависти к евреям

США
Антисемитизм
Демократическая партия
время публикации: 12 мая 2026 г., 13:31 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 13:34
Судья Вехт вышел из демпартии США, обвинив ее в ненависти к евреям
AP Photo/Matt Rourke

Член Верховного суда штата Пенсильвания Дэвид Вехт сообщил о выходе из Демократической партии в связи с ростом в ней антисемитских настроений, которые отражаются и в действиях: "Среди левых распространяется ненависть к евреям, ранее она была на периферии, теперь стала мейнстримом".

"Нацистские татуировки, джихадистские лозунги, запугивание, нападения на синагоги и другие проявления ненависти игнорируются или принижаются. Ненависть к евреям широко распространена среди активистов, лидеров и даже выборных представителей Демократической партии", – написал он в направленном коллегам-судьям письме.

Вехт – выходец из Питтсбурга, в 1998 году в местной синагоге Tree of Life состоялась его хупа. Он входил в попечительский совет этого религиозного учреждения. Он является известной фигурой в демократических кругах и был заместителем председателя отделения партии в Пенсильвании.

