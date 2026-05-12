NYT предварила отчет о сексуальном насилии ХАМАСа статьей об израильском сексуальном насилии

11 мая, за день до публикации отчета об использовании террористами ХАМАСа сексуального насилия против израильтян в качестве оружия, газета New York Times опубликовала в разделе "мнения" статью, обвиняющую израильтян в сексуальном насилии против палестинцев.

Автор материала Николас Кристоф призывает объединиться в осуждении изнасилований. "Сторонники Израиля призвали к этому после жестоких сексуальных нападений ХАМАСа на израильских женщин 7 октября 2023 года. Дональд Трамп, Джо Байден, Биньямин Нетаниягу, многие американские сенаторы осудили сексуальное насилие, и Нетаниягу справедливо призвал всех лидеров цивилизованного мира заявить об этом", – пишет Кристоф.

"Однако в ходе интервью палестинцы рассказали мне о ширящейся израильской практике применения сексуального насилия в отношении мужчин, женщин и даже детей. Это делают солдаты, поселенцы, следователи", – утверждает он.

"Нет свидетельств, что приказы об изнасилованиях отдаются израильскими лидерами. Однако в последние годы они создали аппарат безопасности, в котором сексуальное насилие стало, как отмечается в отчете ООН, "стандартным методом действий" и "важным элементом обращения с палестинцами", – пишет журналист.

Он ссылается на отчет, опубликованный в минувшем месяце правозащитной организацией Euro-Med Human Rights Monitor, стоящей на антиизраильских позиция. В нем утверждается, что Израиль использует систематическое сексуальное насилие как часть организованной государственной политики.

Кристоф заявляет, что часто в таких случаях используются служебные собаки, а израильтяне снимают происходящее. Один из освобожденных, которого называют журналистом из Газы, рассказал, что перед освобождением его предупредили: "Если хочешь остаться в живых, никому не рассказывай".

12 мая Гражданская комиссия по документированию и расследованию преступлений ХАМАСа опубликовала доклад о сексуальном и гендерном насилии, совершенном террористами и их сообщниками во время нападения 7 октября 2023 года и в период удержания заложников в Газе.

Доклад, основные положения которого первыми представили Ynet и "Едиот Ахронот", насчитывает около 250 страниц и содержит ссылки более чем на 10000 документированных материалов. В комиссии заявляют, что речь идет о самой обширной на данный момент доказательной базе по этой теме.

По данным комиссии, в основу доклада легли материалы цифрового архива: более 10000 фотографий и видеозаписей, свыше 1800 часов просмотра и анализа визуальных материалов, более 430 интервью, свидетельств и встреч с выжившими, бывшими заложниками, свидетелями, экспертами и родственниками жертв. В комиссии отмечают, что все материалы были сопоставлены по времени и географии событий. Отмечено, что жертвы преступлений были гражданами 52 разных стран.