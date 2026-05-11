Кнессет утвердил закон о создании специального трибунала для участников резни 7 октября

Кнессет одобрил во втором и третьем чтениях закон о создании специального трибунала для боевиков, участвовавших в нападении 7 октября. Этот закон поддержали 93 депутата, против – ни одного.

В соответствии с законом, трибунал будет действовать как военный суд и сможет рассматривать дела более 250 боевиков "Нухбы". Суд будет рассматривать обвинения в геноциде, посягательстве на суверенитет государства, пособничестве врагу, терроризме, убийствах и других преступлениях.

Трибунал получит право отступать от стандартных процессуальных норм.

Трибунал в Иерусалиме сможет выносить смертные приговоры, а осужденные на смерть или обвиняемые в преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь, не смогут быть освобождены в рамках будущих сделок по обмену.

Процессы будут разделены по географическому принципу – по местам нападений: Беэри, Нир-Оз, фестиваль "Нова" и т.д. Большинство подсудимых будут участвовать в заседаниях дистанционно из мест заключения, а семьи погибших смогут наблюдать за процессами из отдельных залов или онлайн. По оценкам юристов, судебные процессы продлятся несколько лет.