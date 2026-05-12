Израиль

Террорист пытался сбить военный самолет ЦАХАЛа в Южном Ливане и был уничтожен

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 12 мая 2026 г., 12:56 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 12:56
Террорист пытался сбить военный самолет ЦАХАЛа в Южном Ливане и был уничтожен
Ofer Zidon/Flash90

Некоторое время назад была зафиксирована неудачная попытка запуска малой ракеты "земля-воздух" по израильскому летательному аппарату. В ЦАХАЛе подчеркивают, что в результате инцидента ущерба и пострадавших со стороны наших сил нет.

ВВС нанесли удар по подозреваемому, который сразу после запуска покинул район на мотоцикле, он был ликвидирован.

Кроме того, ВВС Израиля перехватили подозрительные воздушные цели, обнаруженные в районе действий сил ЦАХАЛа в Южном Ливане. В соответствии с действующей политикой сирены тревоги не активировались.

В другом инциденте, произошедшем ранее во вторник, террористическая организация "Хизбалла" запустила несколько ударных беспилотников в сторону сил ЦАХАЛа в Южном Ливане. Пострадавших среди израильских сил нет.

