19 медалей вопреки всему: сборная Израиля по ушу успешно выступила на Чемпионате Европы

Сборная Израиля по ушу успешно выступила на Чемпионате Европы, который проходил во французском Лионе с 5 по 11 мая.

В состав израильской делегации вошли три тренера, судья и 16 спортсменов. Несмотря на непростые условия подготовки, организационные трудности и судейские ошибки, команда показала сильный результат – 5 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Многие специалисты отметили, что уровень израильских спортсменов заметно вырос даже по сравнению с Чемпионатом Европы 2025 года.

Это соревнование стало для команды настоящим испытанием на прочность. Подготовка проходила в очень тяжелых условиях, на фоне 40 дней военных действий накануне чемпионата. Для спортсменов такого уровня полноценный сон, восстановление и стабильный тренировочный режим являются важной частью подготовки. Поэтому длительный период тревоги, нарушенного режима и постоянного напряжения не мог не сказаться на тренировочном процессе.

К этому добавились ограниченный бюджет и организационные трудности: рейс команды, на который билеты были выкуплены заранее, отменили. Добираться пришлось другим рейсом, и ночь накануне соревнований спортсмены провели в дороге.

Во время выступлений израильтян некоторые судьи (возможно, ошибочно) ставили нашим спортсменам заметно заниженные оценки. Это создавало и дополнительное моральное давление. По результатам анализа судейской статистики и по требованию команды, эти судьи были отстранены уже во второй день соревнований.

Несмотря на всё это, израильские спортсмены показали выступление высокого уровня и достойно представили свою страну.

Особую помощь в подготовке сборной оказала мэрия Реховота, которая на протяжении многих лет поддерживает развитие ушу и помогает спортсменам продолжать тренироваться и представлять Израиль на международных соревнованиях.

Важную роль сыграла поддержка людей, откликнувшихся на обращение команды, а также сайта Newsru.co.il. Перед поездкой команда обратилась к общественности с просьбой о помощи. Многие откликнулись небольшими пожертвованиями, словами поддержки и вниманием к пути спортсменов.

Эта помощь стала важной частью подготовки и позволила команде почувствовать, что на чемпионат она едет не одна. И именно эта поддержка стала одной из составляющих достигнутого результата.

Поддержать сборную и помочь спортсменам готовиться к следующим международным стартам можно через вот этот сайт – https://supportisraelwushu.com/ru.

Выступление израильских спортсменов во Франции ещё раз показало, что даже при ограниченных возможностях команда способна бороться за самые высокие места. Медали, завоеванные в Лионе, стали результатом многолетней работы тренеров, самоотдачи спортсменов, поддержки семей, муниципалитета и людей, которые поверили в команду.

Сегодня сборная Израиля по ушу одна из заметных сил на европейской арене. Результат Чемпионата Европы 2026 подтверждает: израильские спортсмены способны конкурировать с сильнейшими представителями континента и добиваться высоких результатов даже в условиях, далёких от идеальных.

Федерация ушу Израиля обратилась со словами благодарности ко всем, кто помог команде подготовиться и принять участие в чемпионате: тренерам, спортсменам, родителям, мэрии Реховота, сайту Newsru.co.il и всем, кто поддержал сборную.

19 медалей в Лионе – это не только спортивный результат. Это доказательство того, что вера, труд и поддержка способны привести к большим победам.