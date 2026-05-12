Раввин "Дегель а-Тора" направил письмо депутатам: "Блока с Нетаниягу нет. Необходимы выборы"

Духовный лидер партии "Дегель а-Тора" раввин Дов Ландо направил письмо депутатам, в котором объявил о разрыве "блока с Нетаниягу".

"У нас больше нет доверия к премьер-министру. Мы не чувствуем себя более его союзниками. Мы ему больше ничем не обязаны", - написал раввин Ландо.

"С этого момента мы делаем только то, что хорошо для "Яадут а-Тора", а по нашему мнению, нам необходимы выборы, и как можно быстрее. Все интересы, так называемого блока, к нам больше не имеют отношения", - резюмировал раввин Ландо. Он подписал письмо "с болью и тревогой".

Источники в "Яадут а-Тора" сообщили, что шаги "Дегель а-Тора" скоординированы с ШАС.

В окружении Нетаниягу пытаются повлиять на партию Гафни и избежать роспуска Кнессета уже на следующей неделе. Как сообщает "Кешет", высокопоставленный источник в коалиции обратился к депутатам от "Яадут а-Тора" и предупредил, что роспуск Кнессета сорвет утверждение закона о разделении функций юридического советника правительства. "Не очевидно, что это в интересах ультраортодоксов", - заявляют в коалиции.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал представителям ультраортодоксальных партий: "В коалиции нет большинства для утверждения закона о призыве. Сочетание праймериз, скорых выборов и ситуации при которой есть депутаты, уже начинающие поиск других партий, не позволяет проведение закона".