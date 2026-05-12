Израиль

За последние сутки ЦАХАЛ уничтожил пусковые установки и ликвидировал не менее 15 боевиков "Хизбаллы"

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
ЦАХАЛ
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 мая 2026 г., 20:14 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 20:14
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что 12 мая силами ЦАХАЛа в нескольких районах на юге Ливана были уничтожены пусковые установки "Хизбаллы", готовые к обстрелу израильской территории и военных.

За последние сутки ВВС при содействии 146-й дивизии ликвидировали не менее 15 боевиков, действовавших вблизи израильских позиций.

Кроме того, бойцы 401-й бригады обнаружили в районе Рашафа склад вооружений "Хизбаллы" с автоматами, винтовками, взрывными устройствами, ракетами и военным снаряжением.

