12 мая 2026
последняя новость: 21:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
12 мая 2026
12 мая 2026
последняя новость: 21:17
12 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

"Мако": минобороны закупает китайские дроны, несмотря на угрозу утечки данных к Ирану

время публикации: 12 мая 2026 г., 19:55 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 20:08
AP Photo/Allison Joyce

Портал "Мако" опубликовал расследование Шая Леви, согласно которому министерство обороны в октябре-ноябре 2024 и январе 2025 года закупило для ЦАХАЛа дроны китайской компании DJI на общую сумму около 27 млн шекелей без проведения конкурентного тендера.

Шай Леви отмечает, что продукция китайской фирмы была выбрана, несмотря на то что США внесли DJI в черный список из-за угроз национальной безопасности, а западные спецслужбы предупреждали о бэкдоре для сбора данных в китайских дронах.

Источник в армии сообщил изданию, что существуют подозрения о нескольких случаях, когда "Хизбалла" смогла обнаружить израильских операторов дронов в Ливане благодаря утечке данных через китайское оборудование.

В статье, опубликованной "Мако", говорится, что элитные подразделения ЦАХАЛа отказываются использовать китайские дроны, тогда как сухопутные войска продолжают массово закупать их из-за низкой цены. При этом израильские компании предлагают собственные решения с доказанной боевой эффективностью – системы обнаружения дронов на основе ИИ, ударные беспилотники, способные уничтожать цели в зданиях, и средства перехвата вражеских БПЛА.

