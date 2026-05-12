Опубликован первый опрос института "Кантар" на фоне угрозы роспуска Кнессета

Телеканал "Кан-11" опубликовал результаты первого опроса, проведенного институтом "Кантар", после угрозы партии "Дегель а-Тора" инициировать роспуск Кнессета.

Согласно результатам опроса, если бы выборы состоялись сегодня, "Ликуд" получил бы 26 мандатов (это на один меньше, чем в предыдущем опросе), блок "Беяхад" во главе с Нафтали Беннетом – 25, партия "Яшар" Гади Айзенкота – 15 мандатов, "Демократим" во главе с Яиром Голаном – 10.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Оцма Иегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром – 9, ШАС – 9, "Наш дом Израиль" – 9, "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

Не проходят электоральный барьер партии Бецелеля Смотрича, Бени Ганца, Йоаза Генделя, Сами Абу Шхаде (БАЛАД).

Партии нынешней коалиции набирают 51 мандат, партии оппозиции (учитывая мандаты арабских партий) – 69.