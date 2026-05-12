x
12 мая 2026
|
последняя новость: 00:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 мая 2026
|
12 мая 2026
|
последняя новость: 00:49
12 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Ведущая танцовщица израильского номера на "Евровидении" получила травму на генеральном прогоне

Евровидение-2026
время публикации: 12 мая 2026 г., 00:05 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 00:11
Ведущая танцовщица израильского номера на "Евровидении" получила травму на генеральном прогоне
AP Photo/Martin Meissner

В понедельник, 11 мая, на арене Wiener Stadthalle в Вене состоялся генеральный прогон с судьями первого полуфинала.

Корреспондент сайта Ynet Ран Бокер сообщил, что Лихи Фройд, исполняющая главную танцевальную партию в номере Ноама Бетана "Мишель" получила травму – на нее наехал один из операторов.

Фройд воплощает на сцене образ "Мишель", лирической героини песни Бетана.

Танцовщице оказывается медицинская помощь.

Ран Бокер сообщил, что израильская делегация опасается, что судьи могут снизить им оценку из-за сбоя, который произошел не по их вине. При этом неизвестно, сможет ли Фройд выступить в полуфинале.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 11 мая 2026

Гид по "Евровидению-2026": кто что поёт, все клипы, правила конкурса
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 11 мая 2026

В Вене стартует 70-й конкурс песни "Евровидение"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 23 апреля 2026

Словения отказалась от трансляции "Евровидения" и покажет вместо него палестинские фильмы