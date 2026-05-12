Ведущая танцовщица израильского номера на "Евровидении" получила травму на генеральном прогоне

В понедельник, 11 мая, на арене Wiener Stadthalle в Вене состоялся генеральный прогон с судьями первого полуфинала.

Корреспондент сайта Ynet Ран Бокер сообщил, что Лихи Фройд, исполняющая главную танцевальную партию в номере Ноама Бетана "Мишель" получила травму – на нее наехал один из операторов.

Фройд воплощает на сцене образ "Мишель", лирической героини песни Бетана.

Танцовщице оказывается медицинская помощь.

Ран Бокер сообщил, что израильская делегация опасается, что судьи могут снизить им оценку из-за сбоя, который произошел не по их вине. При этом неизвестно, сможет ли Фройд выступить в полуфинале.