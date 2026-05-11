Обвиняемый в покушении на Трампа отказался признавать вину

Коул Томас Аллен, который обвиняется в покушении на президента США Дональда Трампа и преступном обращении с огнестрельным оружием, предстал перед федеральным судьей Тревором МакФедденом, которому предстоит вести процесс по его делу.

Аллен, одетый в оранжевый тюремный комбинезон и закованный в ручные и ножные кандалы, заявил, что невиновен в предъявленных ему обвинениях. Адвокаты подсудимого потребовали отстранить от ведения дела всех сотрудников прокуратуры, включая генерального прокурора Тодда Бланша.

"Как он, так и прокурор округа Колумбия Джанин Пирро находились в зале во время стрельбы. Они заявляли публично, что являются пострадавшими. Пострадавшие не могут одновременно быть прокурорами", – заявил адвокат Аллена Юджин Ом. Судья обязал прокуратуру до 22 июня представить ответ на эти утверждения.

Напомним, что 27 апреля 31-летнему Аллену, открывшему огонь на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, были предъявлены обвинения в покушении на президента США, а также незаконной перевозке огнестрельного оружия через границы штатов и применении оружия в ходе насильственного преступления.

Прокурор Джослин Баллантайн сообщила тогда суду, что подозреваемый прибыл в Вашингтон из Калифорнии поездом, имея при себе помповое ружье 12-го калибра и три ножа. Накануне нападения Аллен отправил родственникам электронное письмо, в котором назвал себя "дружелюбным федеральным убийцей" и изложил планы атаки на высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

Министерство национальной безопасности США пришло к выводу, что потенциальным мотивом действий Аллена могла стать война против Ирана.