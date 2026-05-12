Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в вторник, 12 мая, температура значительно повысится и будет существенно выше среднесезонной. Переменная облачность. Пустынный южный ветер (шарав).

В Иерусалиме – 16-32 градусов, в Тель-Авиве – 17-31, в Хайфе – 17-29, в Эйлате – 22-41, в Беэр-Шеве – 17-37, на побережье Мертвого моря – 23-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-32, в Ариэле – 16-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-37, на Голанских высотах – 15-34.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн 10-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный (до 10 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В среду жара спадет. В четверг будет жарко. В пятницу-субботу температура понизится, переменная облачность, местами возможны дожди. В воскресенье ожидается повышение температуры. В понедельник – дожди.