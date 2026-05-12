CNN: Трамп всерьез обдумывает новые удары по Ирану, но сейчас важна поездка в Китай

Президент США Дональд Трамп все серьезнее рассматривает возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме. По их словам, Трамп стал "терять терпение" из-за продолжающегося закрытия Ормузского пролива и из-за раскола в иранском руководстве, который, как считают в Вашингтоне, мешает Тегерану согласиться на серьезные уступки по ядерной программе.

Собеседники CNN утверждают, что ответ Ирана на американское предложение об окончании войны усилил сомнения в администрации США относительно готовности Тегерана к серьезным переговорам.

При этом окончательного решения о новых ударах, по данным CNN, пока нет: в окружении Трампа существуют разные подходы. Одни советники выступают за более агрессивную линию, включая новые удары по Ирану для ослабления режима, другие считают, что дипломатии еще нужно дать шанс. CNN отмечает, что Трамп, вероятно, не примет значимого решения по Ирану до поездки в Китай на этой неделе (по плану, 13-15 мая).

Недовольство в Белом доме вызывает и посредничество Пакистана. По данным CNN, часть окружения Трампа считает, что пакистанские посредники должны точнее доводить до Тегерана позицию США. В Вашингтоне также подозревают, что Исламабад нередко представляет американской стороне позицию Ирана в более позитивном виде, чем она есть на самом деле.

На этом фоне в Тегеране продолжают настаивать, что альтернативы иранскому предложению нет. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф написал в X, что у США "нет иного выбора, кроме как признать права иранского народа", изложенные в 14-пунктном плане. "Любой другой подход будет совершенно безрезультатным, не более чем чередой неудач. Чем дольше они будут тянуть, тем больше за это заплатят американские налогоплательщики", – заявил Галибаф.

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, в свою очередь, резко осудил проект резолюции США по Ормузскому проливу, внесенный в Совбез ООН. Он назвал его попыткой "исказить факты" и превратить последствия "военной агрессии и незаконной осады" в дело против страны, которая стала объектом угроз и нападений. Гарибабади заявил, что принцип свободы судоходства нельзя трактовать избирательно и в отрыве от Устава ООН, а любой документ по Ормузскому проливу, в котором не упомянуты агрессия, блокада, угрозы применения силы и "законные права Ирана" на защиту своих интересов, будет "предвзятым, политизированным и обреченным на провал".