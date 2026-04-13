ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил на юге Ливана туннель "Хизбаллы". Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видеозапись уничтожения туннеля "Хизбаллы" на юге Ливана. В сообщении говорится, что бойцы 13-го батальона бригады "Голани" и силы 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан" продолжают действия в этом районе.

По данным военных, в ходе операции силы 13-го батальона совместно с инженерным спецподразделением "Яалом" обнаружили и уничтожили туннель, который использовался боевиками "Хизбаллы". Перед уничтожением объекта в нем были проведены обследование и зачистка.