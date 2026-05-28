В Бней-Браке и Иерусалиме проходят акции протеста "харедим" против арестов уклонистов
время публикации: 28 мая 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 17:24
В Бней-Браке проходит акция протеста представителей ультрарелигиозной общины против задержания религиозных уклонистов и закона о призыве в армию.
Акция протеста также проходит на 4-м шоссе, на участке между Азуром и Раананой, а также в Иерусалиме в районе перекрестка Бар-Илан.
Участники протеста перекрывают дороги, что стало причиной образования пробок.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2026