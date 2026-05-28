17-летний турист эвакуирован вертолетом из ущелья ручья Дарга

Во время похода по руслу ручья Дарга на севере Иудейской пустыни 17-летний подросток получил травмы рук и не мог самостоятельно выбраться из ущелья.

В операции по эвакуации туриста приняли участие добровольцы спасательного подразделения "Мегилот", сотрудники пожарной службы и бойцы подразделения 669 ВВС Израиля.

Туристу была оказана первая помощь на месте, после чего на вертолете ЦАХАЛа он был доставлен в больницу.

Травма, полученная подростком, оценивается медиками как легкая.