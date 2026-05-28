17-летний турист эвакуирован вертолетом из ущелья ручья Дарга
время публикации: 28 мая 2026 г., 18:27 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 18:29
Во время похода по руслу ручья Дарга на севере Иудейской пустыни 17-летний подросток получил травмы рук и не мог самостоятельно выбраться из ущелья.
В операции по эвакуации туриста приняли участие добровольцы спасательного подразделения "Мегилот", сотрудники пожарной службы и бойцы подразделения 669 ВВС Израиля.
Туристу была оказана первая помощь на месте, после чего на вертолете ЦАХАЛа он был доставлен в больницу.
Травма, полученная подростком, оценивается медиками как легкая.
