В Гиват-Шмуэле в результате несчастного случая при работе с лифтом погиб мужчина
время публикации: 28 мая 2026 г., 16:12 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 16:12
В результате несчастного случая при работе с лифтом в Гиват-Шмуэле погиб мужчина (примерно 45 лет).
Прибывшие на место происшествия парамедики "Маген Давид Адом" обнаружили пострадавшего без сознания, у него не прощупывался пульс и он не дышал. Спасти мужчину, получившего тяжелую травму головы, не удалось, на месте была констатирована его смерть.
