"Индекс гордости -2026" возглавили Ришон ле-Цион, Рамат-Ган и Тель-Авив
время публикации: 28 мая 2026 г., 16:58 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 17:01
Ассоциация по защите прав ЛГБТ ("Агуда") опубликовала рейтинг городов, муниципалитеты которых наиболее активно занимаются проблемами сообщества.
Среди крупных городов первое место разделили Ришон ле-Цион, Рамат-Ган и Тель-Авив.
Среди средних городов – Гиватаим и Раанана. Среди малых выделяется Хоф а-Кармель.
Впервые в этом году в "индекс гордости" вошли Иерусалим, Ашкелон и Нагария.
При составлении рейтинга оценивалась политика местных властей по отношению к ЛГБТ-сообществу в сферах образования, социальных услуг, общественной видимости, культуры и общественной инфраструктуры.
