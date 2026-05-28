"Индекс гордости -2026" возглавили Ришон ле-Цион, Рамат-Ган и Тель-Авив

Ассоциация по защите прав ЛГБТ ("Агуда") опубликовала рейтинг городов, муниципалитеты которых наиболее активно занимаются проблемами сообщества.

Среди крупных городов первое место разделили Ришон ле-Цион, Рамат-Ган и Тель-Авив.

Среди средних городов – Гиватаим и Раанана. Среди малых выделяется Хоф а-Кармель.

Впервые в этом году в "индекс гордости" вошли Иерусалим, Ашкелон и Нагария.

При составлении рейтинга оценивалась политика местных властей по отношению к ЛГБТ-сообществу в сферах образования, социальных услуг, общественной видимости, культуры и общественной инфраструктуры.