28 мая 2026
последняя новость: 18:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Поступают сообщения, что США и Иран договорились о продлении режима прекращения огня на 60 дней

время публикации: 28 мая 2026 г., 17:33 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 17:33
Поступают сообщения, что США и Иран договорились о продлении режима прекращения огня на 60 дней
AP Photo/Jose Luis Magana

Журналист Барак Равид в своем блоге в сети Х сообщил, что США и Иран достигли договоренности о меморандуме о взаимопонимании. Документ включает продление режима прекращения огня на 60 дней, во время которого начнутся переговоры по ядерной программе Ирана.

Барак Равид, ссылающийся на двух высокопоставленных американских чиновников и источник в регионе, отмечает, что президент США Дональд Трамп пока не утвердил документ.

По словам одного из американских чиновников, "президент передал посредникам, что ему необходимы несколько дней на размышления прежде, чем он примет окончательное решение".

