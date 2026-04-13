x
13 апреля 2026
Израиль

Дело клана Харири: новые задержания, арестован "третейский судья" преступного мира

Криминал в арабском секторе
Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 13 апреля 2026 г., 08:02 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 08:06
Полиция Израиля сообщила о задержании 12 подозреваемых по делу, связанному с преступной группировкой Харири. Среди задержанных – высокопоставленный член организации, которого в полиции называют "третейским судьей" преступного мира.

Речь идет о расследовании по подозрению в вымогательстве миллионов шекелей, использовании взрывных устройств и связях с террористическими организациями.

Как сказано в сообщении пресс-службы полиции Израиля, после завершения скрытого этапа расследования, которое в последние месяцы вело центральное подразделение округа Иудеи и Самарии, ночью были проведены рейды в Умм эль-Фахме, Тайбэ, Кафр-Касеме и Шхеме.

В операции участвовали полицейские, бойцы пограничной полиции, подразделения кинологов, сотрудники тюремной службы (ШАБАС) и силы ЦАХАЛа.

Следствие полагает, что члены группировки вымогали у жителей Самарии крупные суммы денег, угрожали им и применяли взрывные устройства, чтобы запугать жертв.

Во время обысков были изъяты страйкбольные пистолеты, пульт управления БПЛА, вещества, предположительно являющиеся наркотиками, оружейные аксессуары, более 80 тысяч шекелей наличными и несколько автомобилей, включая BMW.

Задержанные доставлены на допрос, позже их доставят в суд для рассмотрения вопроса о продлении ареста.

