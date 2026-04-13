Мужчина попал под поезд возле железнодорожной станции в Лоде, движение прекращено
время публикации: 13 апреля 2026 г., 15:14 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 15:20
Возле станции "Ракевет Исраэль" в Лоде мужчина вышел на железнодорожное полотно, вопреки инструкциям по безопасности, и был сбит проходящим поездом. На месте работают представители экстренных служб.
В связи с инцидентом движение поездов на центральной железнодорожной ветке между станциями "Тель-Авив Агана" и "Лод" было приостановлено, нет также поездов на станциях "Ганей-Авив" и "Кфар ХАБАД".
Пассажиров просят сверяться с расписанием и использовать альтернативные виды транспорта.