Мужчина попал под поезд возле железнодорожной станции в Лоде, движение прекращено

Возле станции "Ракевет Исраэль" в Лоде мужчина вышел на железнодорожное полотно, вопреки инструкциям по безопасности, и был сбит проходящим поездом. На месте работают представители экстренных служб.

В связи с инцидентом движение поездов на центральной железнодорожной ветке между станциями "Тель-Авив Агана" и "Лод" было приостановлено, нет также поездов на станциях "Ганей-Авив" и "Кфар ХАБАД".

Пассажиров просят сверяться с расписанием и использовать альтернативные виды транспорта.