x
05 декабря 2024
|
последняя новость: 15:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2024
|
05 декабря 2024
|
последняя новость: 15:49
05 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Палестинец пытался въехать в Иерусалим на автобусе, переодевшись в религиозного еврея

Нелегалы
Иерусалим
время публикации: 05 декабря 2024 г., 14:59 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 14:59
Палестинец пытался въехать в Иерусалим на автобусе, переодевшись в религиозного еврея
Пресс-служба полиции Израиля

При рутинной проверке пассажиров общественного транспорта в окрестностях Иерусалима сотрудники полиции выявили палестинского нелегала из Хеврона, не имевшего разрешения на въезд в Израиль.

Подозреваемый, житель Хеврона в возрасте около 30 лет, надел черную кипу, пытаясь выдать себя за религиозного еврея.

Подозреваемый был высажен из автобуса и доставлен для допроса в подразделение пограничной полиции Иерусалимского округа. После допроса нелегала доставили в суд, продливший срок его содержания под стражей до воскресенья, 8 декабря.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 декабря 2024

Нелегал из Хеврона угнал в Тель-Авиве машину и попытался прорваться в аэропорт Бен-Гурион
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2024

В Бейт-Шеане задержаны 10 палестинских нелегалов, их шофер и работодатель
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 ноября 2024

Нелегал из Хеврона, угонявший машины за деньги, обвинен в гибели мотоциклиста
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 ноября 2024

В Исфии задержаны четверо нелегалов из Дженина и их арендодатель