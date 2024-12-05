Палестинец пытался въехать в Иерусалим на автобусе, переодевшись в религиозного еврея
время публикации: 05 декабря 2024 г., 14:59 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 14:59
При рутинной проверке пассажиров общественного транспорта в окрестностях Иерусалима сотрудники полиции выявили палестинского нелегала из Хеврона, не имевшего разрешения на въезд в Израиль.
Подозреваемый, житель Хеврона в возрасте около 30 лет, надел черную кипу, пытаясь выдать себя за религиозного еврея.
Подозреваемый был высажен из автобуса и доставлен для допроса в подразделение пограничной полиции Иерусалимского округа. После допроса нелегала доставили в суд, продливший срок его содержания под стражей до воскресенья, 8 декабря.
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