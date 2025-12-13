Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 13 декабря, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди, преимущественно на севере, в центре и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 9-16 градусов, в Тель-Авиве – 14-20, в Хайфе – 11-19, в Эйлате – 15-21, в Беэр-Шеве – 11-19, на побережье Мертвого моря – 13-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-20, в Ариэле – 10-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-19, на Голанских высотах – 9-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В воскресенье временами дожди. В понедельник – сильные дожди, возможно с грозами, похолодает. Во вторник дожди ослабнут и прекратятся. В среду-четверг – солнечно, без осадков. В пятницу – переменная облачность.