x
13 декабря 2025
|
последняя новость: 05:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 декабря 2025
|
13 декабря 2025
|
последняя новость: 05:51
13 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В парке в Ашдоде юноша получил тяжелую травму

время публикации: 13 декабря 2025 г., 01:20 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 05:25
В парке в Ашдоде юноша получил тяжелую травму
Пресс-служба МАДА

Около полуночи в Ашдоде в одном из парков для спортивных занятий и развлечений 18-летний юноша сорвался и получил тяжелую черепно-мозговую травму. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" реанимировали пострадавшего и доставили его в городскую больницу "Асута". Юноша в очень тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook