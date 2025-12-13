В парке в Ашдоде юноша получил тяжелую травму

Около полуночи в Ашдоде в одном из парков для спортивных занятий и развлечений 18-летний юноша сорвался и получил тяжелую черепно-мозговую травму. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" реанимировали пострадавшего и доставили его в городскую больницу "Асута". Юноша в очень тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия уточняются.