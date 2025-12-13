В парке в Ашдоде юноша получил тяжелую травму
время публикации: 13 декабря 2025 г., 01:20 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 05:25
Около полуночи в Ашдоде в одном из парков для спортивных занятий и развлечений 18-летний юноша сорвался и получил тяжелую черепно-мозговую травму. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи.
Парамедики службы "Маген Давид Адом" реанимировали пострадавшего и доставили его в городскую больницу "Асута". Юноша в очень тяжелом состоянии.
Обстоятельства происшествия уточняются.