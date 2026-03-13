США направляют на Ближний Восток 2200 морпехов на трех десантных кораблях

Экспедиционное подразделение морской пехоты США численностью около 2200 военнослужащих, находящееся на борту трех десантных кораблей ВМС США, получило приказ о переброске на Ближний Восток. Об этом сообщили телеканалу ABC News два американских чиновника.

К подразделению прикреплены эскадрилья многоцелевых истребителей F‑35 и конвертопланов Osprey (MV‑22), обеспечивающих как ударные возможности, так и транспортировку морской пехоты, техники и грузов.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации, десантный корабль Tripoli, базирующийся в Японии, вместе с размещенным на нем подразделением морской пехоты направляется на Ближний Восток в рамках усиления военного присутствия США в регионе.

Глава Пентагона Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования США, которое отвечает за американские войска на Ближнем Востоке.

Экспедиционные подразделения морской пехоты (Marine Expeditionary Units, MEU) предназначены для оперативного реагирования на кризисные ситуации.