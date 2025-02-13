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Израиль

Родные Сегева Кальфона, похищенного ХАМАСом, получили свидетельство того, что он жив

Заложники
Газа
ХАМАС
время публикации: 13 февраля 2025 г., 20:40 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 20:40
Родные Сегева Кальфона, похищенного ХАМАСом, получили свидетельство того, что он жив
из семейного альбома

Родные 27-летнего Сегева Кальфона, жителя Димоны, похищенного с фестиваля "Нова", сообщили, что недавно освобожденные израильтяне рассказали, что видели его и он жив.

За последние дни семьи еще десяти заложников, удерживаемых в секторе Газы террористами, узнали, что их близкие живы. Так же, как и в случае с Сегевом Кальфоном, информация о них была получена от израильтян, вернувшихся из плена.

Обнадеживающие новости получены о Зиве и Гали Берман, Элькине Бухбуте, Нимроде Коэне, Алоне Оэле, Омри Миране, Эли Коэне, Матане Ангерсте, Йосефе Хаиме Охане, Эйтане Море.

Израиль
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