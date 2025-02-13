В день рождения экс-заложника Эли Шараби израильтяне собрали на его реабилитацию 700 тысяч шекелей

13 февраля Эли Шараби, вернувшийся из плена ХАМАС 8 февраля, отмечает свой 53-й день рождения. Утром его друзья объявили о сборе денег на реабилитацию под заголовком "Надежда для Эли Шараби", поставив цель собрать за 24 часа миллион шекелей. К 20:00 им удалось собрать более 700 тысяч шекелей. На призыв помочь откликнулись более 3700 человек.

На сайте проекта по сбору средств друзья пишут, что Эли Шараби провел в плену 491 день, но только вернувшись в Израиль, он узнал, что его жена Лиана и две его дочери убиты террористами, его брат – погиб в плену ХАМАСа и его тело до сих пор находится в Газе.

"Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах помочь Эли начать жизнь заново. Его физическая и психологическая реабилитация, поиск нового смысла жизни – все это в наших руках", – написали друзья на странице проекта.

По информации сайта "Мако", Эли поначалу не был в восторге от идеи сбора денег и даже спросил: "Зачем мне деньги?". Однако его глубоко тронуло то, сколько людей думают о нем и готовы помочь.