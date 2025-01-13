"Аль-Арабия": Израиль настаивает на высылке за границу брата Яхьи Синуара

По информации телеканала "Аль-Арабия", Израиль продолжает обсуждать с посредниками высылку Мухаммада Синуара, брата Яхьи Синуара, за границу.

По данным израильских спецслужб, после ликвидации Яхьи Синуара, его брат, Мухаммад Синуар, фактически стал лидером ХАМАСа в секторе Газы.

Ранее арабские СМИ сообщили, что ХАМАС требует выдачи тела Яхьи Синуара уже на первом этапе сделки, а Израиль требует вернуть останки Адара Гольдина.