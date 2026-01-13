В районе Модиин-Илита подростка унесло течением

Пожарно-спасательная служба Израиля ведет поиски подростка, которого, по опасениям спасателей, унесло потоком в ручье Нахаль Модиин в районе Модиин-Илита.

По первичным данным, во время паводка в русле ручья потоком унесло двоих подростков, одному из них удалось выбраться на берег. Он сообщил спасателям, что его товарищ пытался выбраться из воды, но у него не получилось.

К месту происшествия направлены дополнительные силы из округа Иудея и Самария, а также бойцы подразделения "Лехава" – национальной службы специальных спасательных операций. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Судя по сообщению полиции, пропавшему около 16 лет.