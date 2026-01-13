Адвокат Ронель Фишер приговорен к 9 месяцам наказания в виде общественных работ

Адвокат Ронель Фишер, обвинявшийся в серии преступлений, связанных с взяточничеством, коррупцией, вымогательством с угрозами и другими, приговорен к девяти месяцам заключения с отбыванием наказания в виде общественных работ и условного срока.

В августе 2025 года сообщалось, что Фишер заключил сделку с судом: он признал себя виновным в обмен на снятие части обвинений. Судебный процесс против Ронеля Фишера, длившийся более десяти лет, завершен.

В соответствии с исправленным обвинительным заключением, Ронель Фишер был признан виновным в попытке посредничества при даче взятки, получении имущества, добытого преступным путем и попытке помешать правосудию. Также Фишер, работавший адвокатом, вместе со следователем Эраном Малкой (который ранее был признан виновным в рамках сделки с правосудием и отбыл тюремное заключение), признал, что действовал с целью предотвращения или закрытия уголовных расследований чувствительного свойства.

В частности, Ронель Фишер предложил бывшему председателю профсоюза Ашдодского порта Алону Хасану "закрыть дело" за 150 тысяч долларов, утверждая, что он способен при помощи взяток "нужным людям" в полиции добиться прекращения расследования. Когда Фишер получил папку с деньгами, он был арестован.