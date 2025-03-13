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Израиль

Житель Тайбэ обвиняется в шпионаже и принадлежности к "Исламскому государству"

Суд
Прокуратура
Исламское государство
шпионаж
время публикации: 13 марта 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 13:54
Житель Тайбэ обвиняется в шпионаже и принадлежности к "Исламскому государству"
Flash90. Фото: М.Шай

Государственная прокуратура подала в окружной суд Центрального округа обвинительное заключение против 21-летнего Камаля Нашфа из Тайбэ, который вступил в ряды террористической организации "Исламское государство" и во время войны отправлял активистам организации фотографии и места расположения транспортных средств и подразделений ЦАХАЛа.

По данным обвинительного заключения, Нашф, гражданин Израиля, разделял идеологию "Исламского государства". Во время войны он был зол на Израиль из-за происходящего в Газе, поэтому он установил контакт с лицом, которого считал активистом "Исламского государства", присягнул на верность этой организации, а впоследствии отправлял фотографии расположений ЦАХАЛа и различных военных транспортных средств в группы Telegram.

В документе перечислены десять различных случаев шпионажа, целью которого была помощь врагу в военное время – все они происходили в период с июля по август 2024 года. Обвиняемый сопровождал фотографии точными географическими координатами, чтобы помочь террористом в подготовке засад и уклонении от сил ЦАХАЛа.

Камаль Нашф также приобрел предметы с палестинской символикой и символикой "Исламского государства" и вступил в несколько групп Telegram, связанных с экстремистами. Переписка с активистом "Исламского государства" продолжалась вплоть до ареста обвиняемого в феврале текущего года.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебных разбирательств из-за серьезности преступлений и опасности, которую он представляет для общественной безопасности и безопасности государства.

Израиль
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