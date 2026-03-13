ЦАХАЛ сообщил о новых ударах по объектам иранского режима в Тегеране, Ширазе и Ахвазе

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что за последние сутки ВВС Израиля провели несколько волн ударов по объектам иранского режима в Тегеране, Ширазе и Ахвазе.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, в Ширазе на юге Ирана был атакован подземный объект, который, по данным ЦАХАЛа, использовался для производства и хранения баллистических ракет, предназначенных для запуска по территории Израиля.

В Тегеране ударам подверглись объекты и центральная база системы противовоздушной обороны, а также предприятия, связанные с производством различных видов вооружений, средств ПВО и компонентов баллистических ракет.

В Ахвазе, на западе Ирана, по данным израильских военных, были атакованы штабы различных структур режима, в том числе командные пункты сухопутных сил "Корпуса стражей исламской революции" и центральный штаб сил внутренней безопасности, отвечающий за координацию с подразделениями КСИР.