Опрос "Mаарива": Беннет восстанавливает позиции, у Лапида всего 7 мандатов

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 27 мандатов, на один больше, чем неделю назад.

Партия "Беннет 2026" Нафтали Беннета восстанавливает позиции, набирая 22 мандата, на 3 больше, чем на прошлой неделе. У партии "Яшар" его основного конкурента Гади Айзенкота – 13 мандатов.

"Демократим" Яира Голана и "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира теряют по мандату и остаются с 10 и 8 мандатами соответственно, у НДИ и ШАС тоже по 8 мандатов, "Еш Атид" Яира Лапида сокращается до 7 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

"Кахоль-Лаван", "Ционут Датит", "Милуимниким" и БАЛАД не проходят барьер.

Таким образом, у партий правящей коалиции 50 мандатов.